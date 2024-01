'Standard, Cercle Brugge én Zulte Waregem liepen hem mis, ex-Gentspeler praat met verrassende Belgische club'

Ibrahima Cissé van Schalke 04 is mogelijk dan toch op weg naar de Belgische competitie. De 22-jarige centrale verdediger gaat dat doen in de Challenger Pro League, maar niet voor de ploeg waar eerst werd aan gedacht.

Afgelopen zomer was er al heel wat interesse voor Ibrahima Cissé, maar een transfer naar Cercle Brugge of Standard kwam er toen niet. Ook Franse ploegen wilden de 22-jarige centrale verdediger inlijven, maar hij bleef uiteindelijk in Duitsland.

Een tweetal weken terug was er dan plots de belangstelling van Zulte Waregem in de 22-jarige Malinees, die dit seizoen nog niet verder kwam dan 71 minuten in de tweede Bundesliga en 61 minuten in de Duitse Beker.

Niet Waregem, maar Deinze wil nu plots Cissé

En dus kon hij verkassen naar Essevee, maar club en speler kwamen er uiteindelijk niet uit. Ook bij Schalke 04 zelf wordt (voorlopig) niet op hem gerekend. En in dat gat is nu ... KSMK Deinze gesprongen. Volgens BILD zijn zij nu aan het spreken met de defensieve rots.

De ex-speler van KAA Gent (2019-2022) lijkt zo misschien tóch nog op weg naar de Belgische profcompetitie. De komende dagen of weken zal moeten blijken hoe ernstig ze het in Deinze meenden,