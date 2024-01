Te gek voor woorden: Qatarees hotel van Anderlecht opende zelfs gesloten luchthaven

Het ontbreekt Anderlecht aan niets in het Tunesische Tabarka waar ze op oefenstage zijn. Ze logeren in het vijfsterrenhotel 'La Cigale', maar dat kostte hen niet al te veel geld. Want het is meer een promotiestunt van de Qatarese eigenaars van het hotel.

Anderlecht ging akkoord dat spelers beschikbaar gemaakt werden voor de lokale pers. Jan Vertonghen en Thorgan Hazard, zonder twijfel de grootste namen in de kern, trokken heel wat aandacht van de plaatselijke journalisten. Het mag dan ook voor wat Anderlecht allemaal in de plaats krijgt. Volgens HLN is er meer personeel dan dat er hotelgasten zijn. Anderlecht kreeg een volledig uitgeruste vleugel van het hotel ter beschikking en de spelers verplaatsen zich met golfkarretjes naar de trainingen. Maar het gekste van al: Tabarka heeft wel een eigen luchthaven, maar die is al jaren gesloten. Voor de komst van Anderlecht werd die toch weer geopend zodat ze de 176 kilometer lange busrit van de luchthaven Tunis-Carhage niet hoefden te maken. Kosten noch moeite werden gespaard.