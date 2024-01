Courtois grijpt naast 'FIFA Goalkeeper of the Year'-trofee en... we weten ook meteen voor wie Tedesco heeft gestemd



Foto: © photonews

Thibaut Courtois is door FIFA niét uitgeroepen tot de beste doelman ter wereld. Onze landgenoot strandt op een tweede plaats. Wel opvallend: de stem van Domenico Tedesco. FIFA heeft namelijk de stembiljetten openbaar gemaakt. Zo valt te lezen dat Domenico Tedesco - de bondscoach van de Rode Duivels is niet meteen beste vriendjes met Thibaut Courtois - wél op de doelman van Real Madrid heeft gestemd. Courtois moet uiteindelijk tevreden zijn met een zilveren medaille. Ederson kreeg van de bondscoach en aanvoerders van de nationale ploegen de meeste stemmen achter zijn naam. De doelman van Manchester City mocht de trofee dan ook in ontvangst nemen. Ederson: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2023! 🧤



Click here for more information. ➡️ https://t.co/4sDC7zoRpH pic.twitter.com/eN63ugcuMt — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024 Voor België was het overigens Romelu Lukaku die het stembiljet heeft ingevuld. Big Rom zette Courtois pas op een derde plaats. Ederson en André Onana kregen van de aanvaller meer punten toebedeeld.



