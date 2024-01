FIFA in de fout in dossier van schorsing Marc Overmars

FIFA besliste om de schorsing van Marc Overmars wereldwijd te laten gelden. De Nederlander moest bij Ajax opstappen door grensoverschrijdend gedrag.

De schorsing die Marc Overmars kreeg van het Nederlandse Instituut Sportrechtspraak was eerst enkel van toepassing in zijn thuisland.

De FIFA besliste echter om die schorsing wereldwijd te maken, waardoor Overmars zijn job bij Royal Antwerp FC normaal niet meer kan uitvoeren.

De mensen die de belangen van Overmars verdedigen vroegen de onderbouwing daarvoor aan de FIFA. Dat moet normaal binnen de twee dagen gebeuren, maar is nog altijd niet gebeurd, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Pas als dat er is kan Overmars in beroep gaan tegen de schorsing. Dat moet binnen de drie dagen gebeuren. Als er dan nog geen overeenkomst is, kan Overmars nog in hoger beroep gaan.

Overmars werd voor één jaar geschorst omwille van grensoverschrijdend gedrag toen hij nog bij Ajax Amsterdam werkte.

Het is dus wachten op de FIFA, maar zoals de kaarten nu liggen zou het allemaal wel nog eventjes kunnen duren vooraleer duidelijk is wat en hoe.