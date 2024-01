📷 OFFICIEEL RWDM haalt ex-verdediger uit Jupiler Pro League binnen

RWDM heeft een tweede wintertransfer binnengehaald. Het is trouwens geen onbekende voor de Jupiler Pro League.

RWDM heeft een verdediger binnengehaald. “David Sousa wordt tot het einde van het seizoen bij onze ploeg toegevoegd”, laat de club weten op zijn officiële kanalen.

De 22-jarige Braziliaan komt over van Botafogo en tekent een contract tot het einde van het huidige seizoen. Het gaat om een centrale verdediger die geen onbekende is in de Jupiler Pro League.

RWDM wordt namelijk het tweede Belgische avontuur voor de jonge Braziliaan, nadat hij de afgelopen twee seizoenen werd uitgeleend aan Cercle Brugge. In 17 wedstrijden scoorde hij één keer en gaf hij één assist.