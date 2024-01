Manuel Benson kan mooie transfer maken en terug voor de titel gaan spelen

Manuel Benson zit onder Vincent Kompany meer op de bank dan hem lief is. Gelukkig is er een oplossing in de maak.

Burnley Manuel Benson maakte in de zomer van 2022 de overstap van Antwerp naar Burnley. Dit voor een bedrag van 4 miljoen euro. Hij werd één van de smaakmakers van de ploeg van Vincent Kompany die uiteindelijk kampioen werd in de Championship. Hij kwam 33 keer in actie in het seizoen 2022-2023 waarin hij twaalf keer de netten vond en drie assists gaf. Dit seizoen liep het echter minder. Premier League Burnley staat voorlaatste in de Premier League met amper 12 punten uit 21 wedstrijden. Ondanks de slechte resultaten rekent Vincent Kompany niet meer op Benson. De vleugelaanvaller kwam amper viermaal in actie in de Premier League waarin hij geen statistieken kon laten optekenen. Een oplossing dringt zich op. Southampton Southampton, dat vorig seizoen degradeerde uit de Premier League, wil zich graag versterken met Manuel Benson. Volgens journalist Sasha Tavolieri hebben ze dinsdag een tweede (en verhoogd) bod uitgebracht op de vleugelaanvaller. Het zou gaan over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen met aankoopoptie. Benson zelf wil volgens de journalist heel graag vertrekken om zo aan meer speelminuten te komen. Southampton staat momenteel derde in de Championship op 10 punten achterstand van leider Leicester City.