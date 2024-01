'George' Ilenikhena schept duidelijkheid over de interactie met Vincent Janssen

Eind juni trok Royal Antwerp FC de amper 16-jarige Ilenikhena aan. Hij werd zes maanden lang weggehouden van de media.

6,5 miljoen euro betaalde Royal Antwerp FC aan Amiens voor de spits. Een zot bedrag was toen te horen, maar ‘George’ heeft al laten zien dat hij dat geld wel eens meer dan waard zou kunnen zijn.

Hij scoorde ondertussen al negen keer voor Antwerp. “Ik bekijk die cijfers ook geregeld, want ze geven een boost. Ik hoop dat ik in de tweede seizoenshelft kan doorgaan op mijn elan”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij beseft maar al te goed dat hij echter geduld moet hebben. “Niet vergeten dat ik me moest aanpassen aan een nieuw land, een nieuwe coach en een hoger niveau. Dit is toch nog iets anders dan de Franse tweede klasse.”

De interactie met Vincent Janssen loopt ondanks het leeftijdsverschil van 12 jaar heel erg goed. “Toen ik hier toekwam, stelde iedereen me meteen op mijn gemak, ook Vincent. Ik heb al veel van hem geleerd, want op training geeft hij me goeie raad.”

De twee spreken Engels met elkaar, want Janssen spreekt geen Frans. Hun relatie is opperbest, ook al zijn het eigenlijk concurrenten van elkaar. “Zeker. Ik merk in de matchen dat we best complementair zijn. Als we samen spelen, creëren we veel kansen.”