Johan Derksen neemt het op voor Overmars en maakt FIFA volledig af: "Hij heeft niét gevochten, niét in drugs gedaan en niét aan anderen gezeten"

De onduidelijkheid rond de situatie van Marc Overmars blijft duren. Momenteel weet niemand of de sportief directeur van Antwerp FC aan de slag kan blijven op de Bosuil. Al kan hij wél op steun uit Nederland rekenen.

Het was de Nederlandse voetbalbond die eind 2023 liet weten dat Marc Overmars voor een jaar geschorst wordt. FIFA heeft die straf inmiddels wereldwijd overgenomen, maar Antwerp FC wacht nog steeds op de motivering. De reden? Pas dan kan The Great Old in beroep gaan.

"Ik vind de straf die FIFA wil opleggen zwaar overdreven", neemt Johan Derksen het bij Vandaag Inside op voor zijn landgenoot. "Marc Overmars heeft alle straffen gehad die je kan bedenken. Hij is ontslagen bij AFC Ajax, heeft in Nederland zijn straf gekregen en zijn gezin heeft onder het hele verhaal geleden. Die man heeft niet gevochten, niet in drugs gehandeld of niet aan mensen of kinderen gezeten."

Dan is het uitgerekend FIFA die Marc Overmars volledig wil afmaken

Derksen gaat dan ook ver in zijn betoog. "Overmars heeft foute dingen gedaan, maar staat daar de doodstraf op? En dan is het nog uitgerekend de FIFA die hem volledig wil afmaken. Uitgerekend de organisatie die schijt heeft aan mensenrechten en zich laat omkopen door Rusland, Qatar en Saoedi-Arabië gaat mee op de banken staan. Zijn straf zou gewoon vernietigd moeten worden."