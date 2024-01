Johan Boskamp zette Alderweireld niet op 1 voor de Gouden Schoen, maar wel deze speler

Vanavond wordt de Gouden Schoen uitgereikt. Het is uitkijken wie de opvolger van Simon Mignolet wordt.

De keuze voor de winnaar van de Gouden Schoen lijkt al helemaal zeker, zo voelt ook Johan Boskamp aan. “Alderweireld natuurlijk. Als ik de kranten mag geloven, gaat niemand in zijn buurt komen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Zijn historische doelpunt op Genk op de slotspeeldag zal daar voor heel veel tussen zit. Dit was niet alleen een stukje geschiedenis voor Royal Antwerp FC, maar ook voor het Belgische voetbal.

Toch heeft de Nederlandse analist Toby Alderweireld niet op 1 gezet in zijn top drie voor de Gouden Schoen. “Ik heb Vermeeren op één gezet. Omdat de jeugd altijd een streepje voor heeft bij mij. Zijn aandeel in de dubbel was net zo groot als dat van Alderweireld”, gaat Boskamp verder.

Het zou dus goed kunnen dat Alderweireld en Vermeeren punten van elkaar afsnoepen, maar ook bij KRC Genk zou dat wel eens het geval kunnen zijn.

“Als Heynen niet bij de eerste drie eindigt, snap ik er geen bal meer van. Hij zal de Gouden Schoen niet winnen, maar een podiumplaats is toch het minimum”, is Boskamp heel erg duidelijk.