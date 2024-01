Peter Vandenbempt onthult op wie hij stemde voor de Gouden Schoen, zet Alderweireld niet op één en heeft daar zijn reden voor

De Gouden Schoen wordt donderdagavond uitgereikt. Toby Alderweireld lijkt de topfavoriet, maar niet iedereen zal op hem stemmen.

Johan Boskamp liet al weten dat hij Alderweireld niet op één zet. Hoe denkt Peter Vandenbempt over de vedette? "Voor Alderweireld zou de trofee de bevestiging zijn dat hij de juiste keuze heeft gemaakt om naar België terug te keren. Net zoals Jan Vertonghen en Simon Mignolet dat bij Anderlecht en Club Brugge ook hebben gedaan. En dat is toch in contrast met de vele andere Duivels die zonder succes naar ons land terugkeerden", vertelde hij aan Sporza.

Toch zal Vandenbempt Alderweireld niet op één zetten. Hij zal niet uit sympatie stemmen. "Het zou voor hem de bekroning van een grote carrière zijn, maar daar hou ik zelf geen rekening mee. Een stem uit sympathie, dat doe ik niet. Ik ben daar vrij klinisch in en stem gewoon op de spelers die ik in de competitiehelften de beste vond."

Vandenbempt onthulde op wie hij allemaal stemde. Voor de eerste stemronde zette hij Teddy Teuma op één, Mike Trésor op twee en Toby Alderweireld op drie. De tweede stemronde kiest hij voor Cameron Puertas op plaats één, Arthur Vermeeren op twee en Mohamed Amoura op drie.