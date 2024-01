Toby Alderweireld doet leuke belofte op het Gala van de Gouden Schoen

De Gouden Schoen wordt donderdagavond uitgereikt. Toby Alderweireld is topfavoriet en doet al een leuke belofte voor het geval dat hij de prijs zou winnen.

Toby Alderweireld sprak op het gala al even kort over de aanloop naar de avond. "De voorbije weken begon de spanning op te lopen. Maar het valt vandaag echt goed mee. Ik probeer te genieten van het moment. Ik keek als kleine jongen op naar de Gouden Schoen. De mogelijkheid om hem nu te winnen maakt het speciaal. Maar ik vind het moeilijk om over mezelf te spreken", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

De Antwerp-verdediger had een groot aandeel in het winnen van de competitie en beker. Vooral met dat doelpunt dat we ons allemaal nog wel herinneren. Hij wordt door velen naar voren geschoven als de topfavoriet.

Alderweireld heeft al veel tatoeages, nu weet hij te vertellen dat indien hij de Gouden Schoen wint er ook eentje daarvan komt. "Die zal wel ergens verwerkt worden, als het zo zou zijn."