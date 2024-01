Wie anders? Arthur Vermeeren is 'Belofte van het Jaar', met verpletterende en ongeziene voorsprong

Alsof er ooit twijfel over was... Arthur Vermeeren is de 'Belofte van het Jaar'. De 18-jarige middenvelder maakte vorig seizoen zijn debuut en werd meteen incontournable in het elftal van Mark van Bommel. Zelden zo een indrukwekkend debuutjaar gezien.

Vermeeren kreeg 835 punten. Dat zijn er meer dan 600 meer dan de tweede in de stand, Bilal El Khannouss (281). Gift Orban haalt met 208 stemmen ook nog het podium.

Vermeeren kwam in november 2022 in de ploeg terecht en ging er nooit meer uit. Hij had op dat moment amper zes wedstrijden voor de Young Reds gespeeld in Eerste Nationale. Het talent was meteen merkbaar. De analisten konden er niet genoeg van krijgen, de commentators keken zich de ogen uit.

Een 17-jarige jongeman nam het middenveld van Antwerp in handen en groeide in een mum van tijd uit tot één van de beste spelers van de Jupiler Pro League. Je kan zelfs zeggen... de beste. Als je op zijn transferwaarde afgaat. Op Transfermarkt is die momenteel 30 miljoen, de duurste speler in België.

Transfer in de maak

Vermeeren heeft intussen 65 matchen voor Antwerp gespeeld en veel meer dan 20 zullen het er ook niet meer worden, want Antwerp gaat straks cashen op het grootste talent dat hun jeugdwerking ooit voortbracht.

Als 'Belofte van het Jaar' kan hij nu een individuele prijs bijzetten in zijn kast. Daar liggen ook al medailles van een bekerwinst en een titel. Hij lijkt voorbestemd om ooit bij één van de grootste clubs ter wereld terecht te komen. Niet toevallig toonde Barcelona al interesse. Hij heeft er in ieder geval de stijl voor.