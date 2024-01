Yorbe Vertessen spreekt klare taal over vertrek bij PSV Eindhoven

Yorbe Vertessen kwam in de bekermatch tegen FC Twente weer in actie. Toch blijft hij uitkijken voor een transfer.

PSV won de bekermatch tegen FC Twente met 3-1. Onze landgenoot Yorbe Vertessen begon in het basiselftal en opende de score al na 19 minuten. In de volgende ronde, de achtste finales, wacht Feyenoord als tegenstander.

Na afloop van de wedstrijd sprak Vertessen bij televisiezender ESPN klare taal over zijn mogelijk vertrek bij de Nederlandse club. “Ik denk dat iedereen wel weet dat ik meer minuten wil”, zei hij heel erg duidelijk.

“Aan de andere kant is het mooi om hier te blijven en kampioen te worden, in de Champions League te spelen. Er is geen slechte keuze, maar voor mij is het beter om een stap te maken om minuten te maken.”

PSV heeft te veel spelers op zijn positie. “Dat is het precies. Daar moet ik mee omgaan. Als het niet lukt, voel ik dat mentaal wel, maar dan moet ik door en hard blijven werken. Misschien komt er dan iets moois op mijn pad.”