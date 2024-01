Kevin De Bruyne beste Belg in het buitenland, maar grijpt elders zowaar naast prestigieuze prijs

Kevin De Bruyne kan weer voetballen, dat is het belangrijkste. Al is prijzen pakken, of het nu met de ploeg of individueel is, toch ook wat voor een goed gemoed kan zorgen.

Op het gala van de Gouden Schoen viel Kevin De Bruyne alvast al wel in de prijzen. De Rode Duivel werd verkozen tot beste Belg in het buitenland en kreeg hiervoor in Manchester een Gouden Schoen overhandigd door niemand minder dan Average Rob.

Het is natuurlijk lang niet de enige verkiezing die in deze tijd van het jaar gehouden wordt op basis van de sportieve prestaties in 2023. Ook de Globe Soccer Awards voorzien enkele trofeeën. Daar is Kevin De Bruyne zelfs niet de beste middenvelder van het jaar geworden.

Manchester City's Rodri pips teammates Kevin De Bruyne and Bernardo Silva to #GlobeSoccer's Best Midfielder award 👀 pic.twitter.com/bDRuMaL2QF — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 19, 2024

De Bruyne wordt in het algemeen wel bekeken als de beste middenvelder uit de Premier League. Opvallend dus dat in deze verkiezing een ploegmaat voor hem eindigde. Dat is Rodri geworden, natuurlijk de grote held van Man City in de Champions League-finale.

En ook het blessureleed van De Bruyne zal mogelijk een rol gespeeld hebben. Een troost voor onze landgenoot: zijn Manchester City is wel aan het feest als club van het jaar.