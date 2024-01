Manchester United haalt slag thuis en kaapt zeer belangrijke pion weg bij stadsrivaal Manchester City

Manchester United is op zoek naar een nieuwe CEO om Richard Arnold op te volgen. Hij besloot om te vertrekken nadat INEOS een aandeel van 25% van de club zou kopen.

Bij City is Omar Berrada momenteel CEO. Die doet het daar duidelijk enorm goed, gezien de successen op en naast het veld bij de Citizens.

Volgens Fabrizio Romano heeft Berrada nu al getekend bij Manchester United en zal hij City meteen verlaten. Hij zal de volledige controle hebben over het voetbal en de zaken.

Manchester City bevestigde zijn vertrek al bij The Athletic. "Manchester City Football Club kan bevestigen dat Omar Berrada ontslag heeft genomen bij City Football Group. De club begrijpt zijn beslissing om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging en hij vertrekt met onze dank en beste wensen."

🚨🔴 Omar Berrada has already signed the contract as new Manchester United CEO — leaving Man City with immediate effect.



Berrada, wanted by INEOS — he’ll have overall control of football and business.



Berrada will sit on board and report to all the owners. Start date TBC. pic.twitter.com/J0JRNzTJ4p