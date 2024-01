Maxim De Cuyper blijft ook na nieuwe zege scherp: "Daar kijk ik echt niet naar"

Club Brugge boekt een gemakkelijke zege thuis tegen Westerlo. Een zakelijke overwinning, maar Club schuift wel opnieuw op in het klassement.

Met een goal voor en na de rust van Thiago en nog een goal van Nusa boekte Club Brugge een makkelijke eerste competitiezege in 2024. "We hadden de match onder controle, maar Westerlo stond goed in blok", zei De Cuyper achteraf.

Daardoor had Club het in de eerste helft moeilijk om kansen te creëren. "We moesten geduldig blijven en werden in de tweede helft daarvoor beloond. Met de penalty hadden we wat geluk. Maar dat was wel de doodsteek."

Goede zaak in het klassement

Het was wel opnieuw een zakelijke overwinning van Club, zonder veel goed voetbal. "We vinden het vooral belangrijk om achterin stabiel te blijven en weinig weg te geven. Als we de nul kunnen houden, weten we dat we voldoende offensieve kwaliteiten hebben om het af te maken."

Door de nieuwe zege is er nu een kloofje met Genk en komt Club tot op één punt van Gent. "Naar het klassement kijk ik niet echt. We hebben dit seizoen al voldoende punten verloren. We moeten de kloof voor de play-offs nu zo klein mogelijk maken. En mogen dus niets meer laten liggen."