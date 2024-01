Vanheusden looft aanpak van Leko en heeft boodschap voor Hoefkens

Carl Hoefkens werd tijdens de winterbreak ontslagen bij Standard. Met Ivan Leko stond er heel snel een opvolger klaar.

Ivan Leko nam de fakkel over als trainer van Standard en zorgde meteen voor een intense stage met veel en zware trainingen, zo geeft Zinho Vanheusden mee in Het Belang van Limburg.

Hij voelde meteen dat er een grote naam de kleedkamer binnenstapte. De ijzeren discipline van Leko staat in schril contrast met de lossere aanpak onder Carl Hoefkens.

“Als groep konden we wel een schop onder onze kont gebruiken. Dat zit spijtig genoeg een beetje ingebakken in het DNA van Standard”, is Vanheusden heel erg eerlijk.

Dat Hoefkens plaats moest ruimen is volgens Vanheusden normaal, want als de resultaten niet meezitten wordt er automatisch naar de trainer gekeken.

“Als spelers zijn wij natuurlijk ook medeverantwoordelijk voor zijn ontslag. Wij stonden op het veld, hij niet”, klinkt het nog bij de aanvoerder.

Al wil hij ook het proces van Hoefkens niet maken. “Ik vind hem oprecht een goed mens en een goede trainer en ik denk dat hij nog veel succes gaat hebben bij zijn volgende clubs. Ik wens hem het allerbeste toe.”