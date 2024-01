Blessin rekent op "knalprestatie" zonder zes basisspelers: "Hij is enorm gemotiveerd"

Alexander Blessin moet maar liefst zes titularissen missen tegen STVV door internationale verplichtingen en schorsingen. Maar de Duitse coach van Union maakt zich absoluut geen zorgen. En wie zijn wij om te twijfelen als je ziet hoeveel titularissen hij in het begin van het seizoen moest vervangen.

Zonder Amoura, dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. “We zullen onze speelstijl wat moeten aanpassen zonder de snelheid van Amoura”, aldus Blessin. “Maar we speelden dit seizoen ook al voor Amoura hier was, en toen konden we ook scoren en winnen. Ik zie geen problemen."

Intussen is ook de schorsing van Anthony Moris opgevangen met de komst van de ervaren Oostenrijkse international Heinz Lindner. Hij zal deze namiddag meteen zijn eerste minuten maken. "Ik ben erg gelukkig dat we zo'n ervaren keeper hebben kunnen aantrekken. Hij geeft mij een goed gevoel.”

En dan is er nog het middenveld. Maar daar heeft Blessin de jonge Noah Sadiki klaar zitten. "Hij heeft dit seizoen nog niet erg veel gespeeld en zal enorm gemotiveerd zijn om minuten te maken en om zich te bewijzen. Hij deed het enorm goed op de laatste training en ook in onze oefenwedstrijd tegen Sankt Gallen.”