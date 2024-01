Standard-spelers kunnen het niet begrijpen: "Gedegouteerd, we verontschuldigen ons"

Sinds de komst van Ivan Leko werd ook William Balikwisha gerehabiliteerd. De aanvaller ging echter mee ten onder tegen KV Kortrijk en was achteraf niet mals voor zijn ploeg.

"Een desastreuze avond. We zijn gedegouteerd, dit hadden we echt niet verwacht", zei Balikwisha achteraf. "We zijn echt teleurgesteld. We bieden onze excuses aan aan de supporters.

"We misten doelpunten en een beetje meer overtuiging in de tweede helft," analyseert de Belgisch-Congolese aanvaller. "We volgden de instructies van Ivan Leko vanaf het begin van de wedstrijd. We domineerden gedurende 30 minuten. We zullen deze eerste 30 minuten analyseren om in een positieve spiraal te komen voor de rest van het seizoen."

Voor Leko was hij uiteraard heel positief. "Het is een topcoach die weet wat hij wil," benadrukt William Balikwisha. "Met zeer duidelijke speelprincipes. Het is zijn eerste week. Nu moeten we hem wat tijd geven om goed te begrijpen wat hij van ons vraagt. Ik hoop dat de overwinningen snel zullen komen."