René Vandereycken weet waarom Thiago plots wel rendeert bij Club Brugge

Igor Thiago scoorde afgelopen weekend opnieuw twee keer voor Club Brugge. Hij is nu echt helemaal op toerental geraakt.

Club Brugge pakte een vlotte 3-0-overwinning tegen Westerlo, al deed het dat zonder echt diep te moeten gaan. Igor Thiago tekende opnieuw voor twee Brugse doelpunten. Waar hij in het begin van de competitie nog stevig op de korrel werd genomen is Thiago nu de man die Club Brugge echt nodig heeft. Het kan verkeren, ook voor een spits.

“Thiago is balvaster geworden, dat is duidelijk. Dat kan enerzijds liggen aan het feit dat zijn ploegmaats hem nu veel beter kennen en dat ze hem beter kunnen aanspelen. Ik denk ook dat hij conditioneel veel sterker is geworden de laatste maanden”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Ook op verdedigend vlak doet Thiago goed werk, door druk te zetten. Een heel positief signaal voor zijn ploeg. Al is het ook niet altijd prijs in zijn acties.

“Zijn mooiste, technisch beste actie tegen Westerlo, die kopbal tegen de paal waarbij hij Sinan Bolat tegenvoets pakte, is niet beloond. Dat was ook een heel mooie voorzet van Casper Nielsen. De goals die hij maakt zijn niet altijd de moeilijkste, soms is er wat geluk mee gemoeid, maar een spits moet op allerlei manieren kunnen scoren.”