Verrassing in de maak: Belg van Aston Villa plots op weg naar Napoli

Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou Leander Dendoncker dicht bij een transfer naar Napoli zitten. Beide clubs zouden bijna een overeenkomst gevonden hebben.

Het zal gaan om een uitleenbeurt, met optie tot koop. Dendoncker heeft het voorstel van Napoli al aanvaard en wacht nu op groen licht om naar Italië te trekken.

Bij Aston Villa komt de Rode Duivel (32 caps) amper van de bank, en als dat gebeurt is het vaak voor één minuut. Hij speelde dit seizoen slechts 119 minuten in de Premier League en kon één keer scoren. Zal hij bij Napoli meer kansen krijgen?

🚨🟣🔵 Napoli are closing in on loan deal to sign Leander Dendoncker from Aston Villa.



It will include a buy option clause.



Agreement being finalised between the two clubs — talks first called by @David_Ornstein.



Dendoncker has also accepted Napoli proposal, waiting to travel. pic.twitter.com/6jkj4Zte0z