Heel bizar: Lichaam van voetbalicoon Pélé wordt mogelijks opgegraven om zeer opvallende reden

Pélé, door velen gezien als de grootste voetballer aller tijden, overleed op 30 december 2022 aan darmkanker. Nu, iets meer dan een jaar later, wordt zijn lichaam mogelijks opgegraven om een zeer opvallende reden.

Bij de Braziliaanse rechtbank werd de vraag ingediend om het lichaam van Pélé op te graven. De aanleiding hiervoor is Maria do Socorro Azevedo. Een 60-jarige vrouw die beweert dat Pélé haar vader is. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Maria is al lange tijd op zoek naar haar echte vader. Haar moeder beweerde dat ze een geheime affaire had met het voetbalicoon en dat ze van hem zwanger werd.

Maria do Socorro Azevedo wil nu bewijzen dat Pélé haar echte vader is. Ze vroeg al een DNA-test aan in 2020, maar dat werd door de overleden voetballer genegeerd. Onlangs zou ze het nieuws hebben vernomen dat het weer mogelijk is om een test af te leggen, maar daarvoor moet de kist van Pélé worden opgegraven.

In het testament van de overleden voetballer zou er sprake zijn van een achtste kind, terwijl hij er officieel zeven heeft. De advocaat van de familie vertelde al dat er alles aan gedaan zal worden om het lichaam niet te moeten opgraven. Indien Maria do Socorro Azevedo toch een dochter van Pélé zou zijn, krijgt zij ook een deel van de erfenis, maar dat is volgens haar niet van belang.