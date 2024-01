Nog een tegenslag bij Anderlecht, maar... "Ik ben verrast dat hij zijn debuut nog niet maakte, zoveel kwaliteiten"

Anderlecht-coach Brian Riemer moet weeral puzzelen. Na Killian Sardella is ook zijn tweede keuze op de rechtsachter niet beschikbaar. Louis Patris heeft beide enkels verdraaid tegen OH Leuven. Mohamed Bouchouari gaat zijn debuut maken.

Zoals we eerder al schreven, maakte Bouchouari indruk op stage in Tunesië. De rechtsachter heeft er al een merkwaardig parcours opzitten en werd door de Futures opgepikt toen hij zonder ploeg zat. Intussen is hij er basisspeler en wordt er gesproken over een verlenging van zijn contract.

Het is immers zijn laatste jaar dat hij voor de Futures kan uitkomen aangezien hij al 23 jaar oud is. Mogelijk kan hij bij de A-ploeg blijven als hij zijn ontwikkeling doorzet en tegen Union een bevredigende prestatie kan neerleggen.

In ieder geval gelooft Brian Riemer in hem. "Ik had hem nog niet echt aan het werk gezien, maar hij heeft me verrast. Op een bepaald moment heb ik gedacht: 'Waar heeft die zolang gezeten?'", aldus de Deen eerder.

Als hij het goed doet, is niks onmogelijk

Ook op zijn persconferentie voor de match van donderdag bevestigde Riemer dat Bouchouari waarschijnlijk start. "Hij is één van de mooie verhalen in het voetbal", aldus Riemer. "Hij deed het zo goed op mijn trainingen."

"Dat hij einde contract is? Dit is een unieke mogelijkheid voor hem. Het is ook geen vriendschappelijke match hé. Het is een match in de kwartfinale van de beker. Ik ben eigenlijk verrast dat hij zijn debuut nog niet maakte als ik kijk naar zijn kwaliteiten. Als hij het goed doet, is niks onmogelijk."