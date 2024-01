OFFICIEEL: Standard heeft eerste transfer beet onder Ivan Leko met deze international

Het zat eraan te komen maar nu is het officieel: Souleyman Doumbia is een speler van Standard. De Ivoriaanse full-back is de eerste aanwinst onder Ivan Leko.

Souleyman Doumbia (27) is de nieuwe linksback van Standard. De club maakte zijn komst woensdag officieel bekend. Doumbia, 8-voudig international van Ivoorkust, zat zonder club sinds zijn contract bij Angers afliep in juli vorig jaar. Hij heeft getekend tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een seizoen. Doumbia heeft geen gebrek aan ervaring: hij werd opgeleid bij PSG en speelde 91 Ligue 1-wedstrijden met Rennes en Angers. Bij de nationale ploeg van Ivoorkust speelde hij acht keer en kon hij al scoren. De 27-jarige verdediger heeft nog steeds een marktwaarde van zo'n 2 miljoen euro. ✍ 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 Souleyman 🇨🇮



