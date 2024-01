Alle wegen leiden naar Marseille: Erik van Looy legt uit hoe Filip Joos hielp aan ... 'De Zaak Alzheimer'

In Extra Time zat deze week Antwerpsupporter, filmmaker en presentator Erik Van Looy als een van de gasten bij Filip Joos. En dat leverde een ontboezeming op uit een heel ver verleden. Joos hielp Van Looy namelijk ooit voor de film 'De Zaak Alzheimer'.

De eerste keer dat Van Looy en Joos met elkaar contact hadden? Dat is al heel lang geleden, uit de periode dat Van Looy de film 'De Zaak Alzheimer' met Jan Decleir aan het regisseren was. Die film kwam al in 2003 uit.

Van Looy belde toen naar de redactie van de VRT om hem te helpen aan de naam van een voetbalspeler: "Ik had een voetbalspeler nodig van Olympique Marseille, maar die niet al te bekend was buiten Marseille", aldus Van Looy. "We wilden een valse identiteit geven aan Angelo Ledda, de Corsicaanse huurmoordenaar gespeeld door Jan Decleir."

Niet op de aftiteling van De Zaak Alzheimer

En Joos en Van Looy kwamen samen tot Bernard Casoni, die in 1993 met Marseille de Beker der Landskampioenen won. En die naam werd uiteindelijk ook gebruikt in de film, een mooi momentje dus in Extra Time twintig jaar later.

Casoni speelde ook dertig interlands en werd later ook coach bij onder meer Marseille, Evian en Lorient. "Ik sta niet op de aftiteling", kwam Filip Joos nog tussen achteraf. Als klap op de vuurpijl was de vierde ref in Standard - Kortrijk afgelopen weekend ... Massimiliano Ledda. Neen, geen broer van Angelo ...