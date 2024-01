Anderlecht-held van iconische Europese match kondigt op 27ste einde carrière aan

Kawaya stond te boek als groot talent bij Anderlecht en zijn eerste wedstrijden voor de A-ploeg bevestigden dat ook. In 2016 liep hij echter een zware kuitbeenbreuk op en hij zou nooit op zijn oude niveau terugkeren. Hij werd verhuurd aan Willem II en daarna verkocht aan KV Mechelen.

Hij speelde ook nog voor Avellino, Cultural Leonesa, Cartagena en Albaceta Balompié in de Spaanse lagere klasses. Sinds juli vorig jaar zat hij zonder club en nu besloot hij dus om de stekker eruit te trekken.

Toch wel een carrière die niet gebracht heeft wat ervan verwacht werd...

Nouvel épisode-entretien EXCLUSIF;



C’est une discussion assez spéciale à plusieurs égards que Christian et Lance ont pu avoir avec Andy Kawaya.



Grand espoir du @RSCA et du football belge (Génération 96) il y a quelques années ,



Andy est revenu pour nous sur sa carrière et son… pic.twitter.com/J83MFPT19F