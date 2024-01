Mazzu-time is nog steeds aan de orde: deze clubs doen de beste zaken in de extra time

Mazzu-time. Het was een begrip dat jaren geleden werd uitgevonden voor de vele late doelpunten die vielen bij Charleroi. Hij nam het principe mee naar Union SG, later mochten we spreken van Geraerts-time en ondertussen is Mazzu net als Mazzu-time opnieuw terug bij Charleroi.

Afgelopen weekend leek Union SG op weg naar puntenverlies tegen STVV, maar in de 97e minuut gebeurde wat voor een deeltje werd voorspeld door velen op dat moment. Dankzij Kevin Rodriguez werd alsnog gewonnen van de Kanaries.

En een grote verrassing was dat misschien wel niet, want het was al de vierde keer dit seizoen dat de Brusselaars in de extra time alsnog de wedstrijd naar zich toe wisten te halen. En aan de andere kant stond STVV al voor de vierde keer in het verliezende kamp.

De ploeg met het beste doelsaldo als het gaat over de doelpunten die vallen in de extra tijd is ook in het seizoen 2023-2024 ... Charleroi. Zij scoorden al zeven keer en slikten twee tegendoelpunten. Ook Genk en Westerlo zijn bij de beste ploegen.

De minderen van de klas?

Onderaan staan OH Leuven, STVV en RWDM. Zij konden nog geen enkele wedstrijd naar hun hand zetten in de blessuretijd en verloren er respectievelijk drie, vier en in het geval van de Brusselaars zelfs al zes! Het levert een rare stand op als we enkel rekening zouden houden met de extra time.

Zonder de blessuretijd zou Union SG nog steeds leider zijn in de Jupiler Pro League, maar de kloof met Anderlecht zou wel amper zeven punten zijn. Gent van zijn kant zou dan weer maar vijfde staan in het klassement. Dat totaalklassement van minuut 1 tot 90 zou er als volgt uit zien: