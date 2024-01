RWDM dacht 'koopje' te kunnen doen, maar komt bedrogen uit

Gauthier Ganaye ging niet voor de eerste keer aankloppen bij zijn ex-club KV Oostende. Daar loopt immers een voor RWDM heel interessante speler rond: Mohamed Berte. Maar KVO is ook niet van plan een uitverkoop te houden.

Oostende zit in financieel moeilijke papieren, maar is niet van plan om Berte voor peanuts te laten vertrekken. Uiteraard kan er over alle spelers gesproken worden, maar er zal een deftig bod moeten komen. De marktwaarde van Berte wordt beraamd op 400.000 euro en dat zal er ook min of meer op tafel moeten komen.

De 21-jarige aanvaller is technisch onderlegd en kan leuke statistieken voorleggen. In 36 matchen wist hij immers al 7 keer te scoren en 7 assists te geven. Daarenboven kan hij op verschillende posities worden uitgespeeld.

Maar voor RWDM nog belangrijker: het is een Belg. We schreven gisteren al dat ze daar een accuut tekort aan hebben. Ganaye zal echter de portefeuille moeten open trekken. En RWDM heeft deze winter ook al zes nieuwe spelers gaan halen.