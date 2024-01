Leoni doet emotionele oproep aan de fans: "Denken jullie dat wij hier blij mee zijn? Ik ga hier vannacht letterlijk niet van slapen"

Het begint gewoon ridicuul te worden. Spelers die hun 'fans' moeten smeken om de match te laten doorgaan. Anderlecht stuurde Théo Leoni samen met Jan Vertonghen naar de supporters om hen te kalmeren en niet meer met bier te werpen. Als u het ons vraagt: helemaal van de pot gerukt.

Sinds wanneer is het de bedoeling dat supporters gaan beslissen of een match wordt uitgespeeld of niet? En dat ze de macht hebben om zomaar een match te laten stilleggen. Théo Leoni kon hun frustratie wel begrijpen, maar niet de manier waarop ze die hebben geuit.

"We hebben onze fans nodig, maar ze moeten ook wat vertrouwen in ons en ons spel hebben", zuchtte hij. "Ik weet dat ze niet tevreden zijn. Maar denken ze dat wij blij zijn? Wij leven hiervoor. Ik ga hier niet van slapen. Om 4u deze nacht ga ik nog altijd met grote ogen wakker liggen. Ik ken mezelf. Dit vreet aan mij."

Emotionele boodschap voor fans

Toch opmerkelijk dat de jonge publiekslieveling met de fans ging praten. "Ik heb altijd mijn verantwoordelijkheid genomen sinds ik heel klein was, en ik moet dat doen omdat we vandaag beter moeten presteren. We hebben de kwaliteiten om veel beter te spelen."

Zondag wacht hen weer een match tegen Union en er is geen enkele indicatie dat het dan beter gaat aflopen. Maar Leoni had wel een boodschap voor de fans. "We hebben jullie nodig, we staan op de tweede plaats in de ranglijst en we willen allemaal hetzelfde, we verdedigen dezelfde kleuren. Er zullen mooie momenten zijn, maar ook moeilijke momenten, en mij is altijd geleerd dat het juist in moeilijke momenten is dat we elkaar moeten steunen."