Transfer in stroomversnelling: Alleen dit kan overstap van Matte Smets naar KAA Gent nog in de weg staan

Donderdag werd bekend dat KAA Gent door wil drukken voor Matte Smets. De centrale verdediger van STVV maakte al veel indruk dit seizoen.

We weten ondertussen al dat STVV en KAA Gent een akkoord hebben gevonden op clubniveau rond een transfer van goudhaantje Matte Smets. Een overstap zit eraan te komen.

Volgens Het Nieuwblad heeft de 20-jarige verdediger donderdag een gesprek gehad met KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. De Buffalo's willen graag dat Smets vrijdag nog zijn medische testen aflegt.

Niets kan een transfer nog in de weg staan... buiten de speler zelf. Voorlopig blijft het afwachten of Smets een overstap naar KAA Gent ziet zitten. De Buffalo's zijn bereid om zijn afkoopclausule te betalen. Transfermarkt schat zijn waarde op 4 miljoen euro. De jonge Belg stond dit seizoen al iedere mogelijke minuut op het veld bij Sint-Truiden. Hij pakte bovendien in 2.100 minuten geen enkele kaart.