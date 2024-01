Terugkeer naar KRC Genk in de maak? Gaëtan Coucke vertelt of het kan

Vier jaar geleden trok Gaëtan Coucke richting KV Mechelen. Zijn contact loopt er deze zomer af.

Vorig jaar kreeg Gaëtan Coucke bij KV Mechelen een contractvoorstel, maar daar ging hij toen niet op in. Voorlopig is het windstil voor een verlengd verblijf.

Een transfer deze zomer is dan ook een optie. “In 2020 heb ik een stap teruggezet omdat ik in Genk op een zijspoor was beland. Na vier mooie jaren is dit misschien wel het gepaste moment om mijn vleugels uit te slaan”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Afgelopen zomer waren Antwerp en Club Brugge geïnteresseerd, al was toen duidelijk dat Coucke opnieuw tevreden zou moeten zijn met de plaats van tweede doelman.

“Ik ambieer om nummer één te zijn, maar tegen een topclub in België zeg ik niet meteen nee. Ik probeer alle pistes open te houden en te kijken welke voorstellen in de zomer op mij afkomen.”

Nog verlengen bij KV Mechelen is zeker een mogelijkheid, maar ook een terugkeer naar KRC Genk kan voor Coucke, ook al ging hij daar niet in de beste verstandhouding weg.

“Ik bracht heel mijn jeugd in Genk door, van de U9 tot en met de A-kern. Én ik ging er naar school. 't Is dan op een slechte manier geëindigd, maar zoiets moet je aan de kant kunnen schuiven. Zeg nooit nooit.”