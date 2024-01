📷 Tractoren zorgen voor immense file voor STVV-Genk, trainer STVV zakt in elkaar

Er is nogal wat commotie geweest voor de Limburgse derby tussen STVV en Genk. De wedstrijd begon een halfuur later aangezien er heel wat supporters niet tijdig in het stadion geraakten. Voor de match was er ook opschudding bij STVV.

Keeperstrainer Dennis Rudel zakte immers ineen tijdens de opwarming. De Duitser moest naar het ziekenhuis gevoerd worden, maar uit de eerste berichten blijkt dat zijn toestand stabiel is. Omdat er heel wat supporters te laat naar Stayen vertrokken waren, was de verkeerschaos voor de match immens. De protesterende boeren versperden heel wat invalswegen naar het stadion. De landbouwers arriveerden rond 12 uur aan de rotonde in Sint-Truiden waar een twintigtal tractoren zich voor het voetbalstadion parkeerden, terwijl de rest naar een zijweg werd afgeleid. Het is niet de bedoeling van de boeren om, zoals in Frankrijk, rel te schoppen of de voetbalwedstrijd te verstoren. De manifestatie is meteen ook het startschot van verschillende acties in Vlaanderen. Ook in Wallonië staat volgende week een grote protestweek op het programma waarbij er verschillende autostrades geblokkeerd zullen worden.