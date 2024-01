Verdediger in België, nu ineens aanvaller in Nederland: "Dat wil ik meer zien bij ons"

Deze zomer verkocht Union SG hun rechtsback aan Feyenoord voor 2 miljoen euro. Bart Nieuwkoop kon er nog geen basisplaats afdwingen in de verdediging. Maar misschien heeft hij wel een carrièreswitch gemaakt.

Nieuwkoop is tegenwoordig immers... rechtsbuiten. De voorbije twee wedstrijden zette Arne Slot hem daar en is er tevreden over. Zo kegelde hij midweeks nog PSV uit de beker. "Tegen PSV deed hij het niet alleen verdedigend uitstekend, maar gaf hij ons aanvallend ook wat extra's", verklaarde Slot bij ESPN.

"Hij is een speler die aanvallend heel veel diepgaat zonder bal. Dat is iets wat ik graag meer zou willen zien bij ons. Bart brengt ook heel veel fanatisme en enthousiasme. Als je dan een heel goede wedstrijd gespeeld hebt en je moet weer een grote wedstrijd, want dat is Twente-thuis, dan is er veel voor te zeggen om het te laten staan."

Nieuwkoop was bij Union een absolute sleutelspeler, maar werd er perfect vervangen door Alessio Castro-Montes. Die heeft ongeveer hetzelfde profiel als de 27-jarige Nederlander.