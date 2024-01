🎥 Michel Vlap (ex-Anderlecht) zorgt voor opmerkelijk moment: "Echt oliedom"

Michel Vlap kon FC Twente op voorsprong zetten tegen Feyenoord, maar de ex-speler van Anderlecht zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens (opmerkelijk) buitenspel.

Twente en Feyenoord speelden zondag 0-0 gelijk in de competitie. In de hoofdrol zagen we Michel Vlap die op een doelpunt zag afgekeurd worden.

Vlap scoorde in de eerste helft, maar zijn doelpunt werd al snel en correct afgekeurd. De voormalige speler van Anderlecht vertrok op een counter met zijn teamgenoot Joshua Brenet. Die gaf een pass aan Vlap, maar die stond zéér duidelijk buitenspel.

"Ik was te gretig. Het is niet de eerste keer in mijn leven dat ik Joshua eruit sprint, maar het is echt stom. Het is echt oliedom. Ik baal er ook ongelooflijk van", reageerde hij in een interview met ESPN.