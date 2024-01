'Antwerp wil ex-sterkhouder van Standard halen om Arthur Vermeeren te vervangen'

Arthur Vermeeren heeft afgelopen week bij Atletico Madrid getekend. Zijn transfer zorgt ervoor dat Antwerp op zoek moet gaan naar een vervanger op het middenveld.

Arthur Vermeeren was bij Antwerp dit seizoen ongetwijfeld dé sterkhouder op het middenveld. De 18-jarige Rode Duivel versierde dan ook een mooie transfer naar Ateltico Madrid met zijn goede prestaties.

Nu is het aan Antwerp om een waardige vervanger te vinden voor Vermeeren. De Great Old is uitgekomen bij een opvallende naam. Zo heeft de club concrete interesse in Razvan Marin (ex-Standard). Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Marin speelde van januari 2017 tot juni 2019 bij Standard. Toen maakte hij een toptransfer naar Ajax. Het was Marc Overmars die hem destijds haalde bij de Nederlandse club. Momenteel is hij een speler van Cagliari Calcio in de Serie A, al wordt hij nog tot aan het einde van dit seizoen uitgeleend aan FC Empoli.

Antwerp moet nu onderzoeken of het halen van Marin haalbaar is. Ook Dennis Praet blijft nog een optie voor de Great Old.