Goudhaantje van STVV heeft zijn beslissing genomen na aanbod van KAA Gent

Het was een drukke week voor Matte Smets. Hij kreeg concrete interesse van KAA Gent en er was al sprake van een akkoord op clubniveau. Nu heeft hij zijn beslissing genomen.

Matte Smets is een van de grootste talenten die bij STVV rondlopen op dit moment. Hij kreeg concrete interesse van KAA Gent en kon vertrekken. Er was al een akkoord op clubniveau en dus lag de bal in zijn kamp.

Volgens Het Belang van Limburg heeft de 20-jarige verdediger maandag aan zijn ploegmaats laten weten dat hij bij STVV zal blijven. Hij maakt dus zeker zijn seizoen uit bij Sint-Truiden.

STVV speelde zondag nog gelijk tegen KRC Genk in de Limburgse derby, met Smets in de basis. Daags voor de wedtrijd zongen STVV-supporters voor hem op een open training.

Smets stond dit seizoen al iedere wedstrijd in de basis bij STVV en miste nog geen enkele minuut. Hij pakte bovendien nog geen enkele kaart.