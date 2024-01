KV Kortrijk kon nog nooit winnen op Club Brugge, toch waarschuwt coach Freyr Alexandersson zijn tegenstander

KV Kortrijk neemt het dinsdag op tegen Club Brugge. Coach Freyr Alexandersson blikt al even vooruit op het duel.

KV Kortrijk heeft nog nooit gewonnen op bezoek bij Club Brugge. Er werd 29 keer verloren en 7 keer gelijkgespeeld. De cijfers zitten dus in ieder geval al niet mee voor de ploeg van Freyr Alexandersson. Toch heeft de Ijslander er veel vertrouwen in.

"Club is sterk bezig. Het is het team dat momenteel het best in vorm blijkt", vertelt Alexandersson op de clubwebsite. Hij waarschuwt de tegenstander al even. "Maar ik heb de spelers ingelicht over de sterke en de zwakkere punten van Club, er spelen trouwens enkele Scandinaviërs die ik goed ken. We moeten met zijn allen geloven dat het kan. En waarom zou het niet kunnen?"

Marco Kana viel uit in de wedstrijd tegen OH Leuven (0-0). De KVK-coach kwam met een update over zijn situatie. "Hoe lang is nog onduidelijk, ik vrees voor drie, vier weken en ik hoop dat het niet langer wordt."