Ook bij Cercle Brugge-Standard speelde de VAR weer een grote rol: "Standard mag tevreden zijn, want die interventie lijkt me ongegrond"

Standard heeft vrijdagavond gelijkgespeeld tegen Cercle Brugge (1-1). Terwijl de score nog 0-0 was, haakte Noubi Denkey na een half uur spelen.

Scheidsrechter Jonathan Lardot had aanvankelijk besloten dat Cercle een strafschop verdiende. Maar na ingrijpen van de VAR werd dit veranderd naar een vrije trap.

Tijdens een interview met RTBF gaf oud-scheidsrechter Alexandre Boucaut zijn mening over deze fase. "Standard kan tevreden zijn met de VAR-interventie, want die lijkt ongegrond. We kunnen niet spreken van een duidelijke fout van de scheidsrechter op basis van de beelden die we hebben."

De vraag blijft of de overtreding binnen of buiten het strafschopgebied plaatsvond. Het is moeilijk om daar een uitspraak over te doen. "De verdediger van Standard had zijn voet op de lijn, het contact gebeurde ter hoogte van de knieën. De knie bevindt zich dus net boven de lijn. Ik zie niet hoe we zeker kunnen zijn van zijn oordeel. Een strafschop geven in eerste instantie was niet formeel incorrect."