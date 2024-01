Ivan Leko komt met update over blessure van Zinho Vanheusden

Zinho Vanheusden moest tegen Cercle Brugge vervroegd het veld verlaten. Hij had opnieuw last van de knie, zo werd achteraf duidelijk.

Een kwartier voor het einde van de match tussen Standard en Cercle Brugge werd Zinho Vanheusden vervangen bij de Rouches. Hij speelde dit seizoen lange tijd zonder blessures, maar heeft nu toch opnieuw last van de knie die hem al lang parten speelt. Bij Standard is te horen dat Vanheusden na een uur spelen pijnsteken in de knie voelde en even later uit voorzorg werd vervangen.

De speler van de Rouches trainde nog niet mee met de groep, maar Ivan Leko hoopt dat Vanheusden woensdagavond kan spelen tegen Antwerp. “Het is moeilijk te voorspellen. We hopen dat hij erbij kan zijn”, zegt de Kroaat aan Het Belang van Limburg.

“We zullen zien hoe de laatste training verloopt. Zijn blessure is alleszins niet heel ernstig. We kennen zijn problemen en we proberen hem daar zo goed mogelijk mee te helpen. Hopelijk zien we hem snel terug op het veld.”