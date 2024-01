🎥 OFFICIEEL Standard kondigt verdediger aan en heeft extra goed nieuws over de deal

Standard heeft er een verdediger bij. De Rouches, Nottingham Forest en Jonathan Panzo zijn tot een akkoord gekomen.

De Engelse verdediger Jonathan Panzo wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Standard. En het goede nieuws is dat er ook een aankoopoptie in de deal zit.

Jonathan Panzo, geboren in Londen op 25 oktober 2000 (23 jaar), doorliep zijn volledige jeugdopleiding bij Chelsea FC.

In 2018 trok hij voor het eerst naar het buitenland om zijn profcarrière te lanceren bij AS Monaco. In 2019 streek hij op uitleenbasis neer bij Cercle Brugge, waar hij voor het eerst kennis maakt met de Jupiler Pro League.

Nadien was hij nog aan de slag bij Dijon FCO tussen 2020 en 2022 vooraleer hij de overstap maakte naar Nottingham Forest.

“Onze club heet Jonathan van harte welkom en wenst hem het beste toe in onze clubkleuren”, klinkt het op de website van de club.