Peter Vandenbempt spreekt klare taal over de blunders van Jan Vertonghen

RSC Anderlecht kwam tegen Union SG op een 0-2-achterstand. Twee keer ging Jan Vertonghen in de fout bij de tegendoelpunten van paarswit.

Het was een vreemde avond voor Jan Vertonghen, zondag tegen Union SG. Twee keer ging hij in de fout bij de goals van Union SG, maar hij scoorde zelf ook voor Anderlecht.

Peter Vandenbempt wil de situatie toch wel wat nuanceren. “De actie voor de 0-1 vond ik een fout”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Vertonghen wilde de bal hard wegtrappen, met de wreef, terwijl hij beter had kunnen afweren met de binnenkant van de voet – daar is de oppervlakte groter.”

Bij het tweede doelpunt van Union SG spreekt Vandenbempt niet van een fout, maar wel een misser van de verdediger van RSC Anderlecht.

“Vertonghen trof geen schuld, hij had brute pech dat die bal opwipte door het veld. Over het terrein gesproken: dat moet toch beter in orde zijn op dit niveau. Op Eupen was het ook al zo slecht – nóg erger dan in Anderlecht zelfs…”

Al was Vertonghen niet van zijn melk. “Vertonghen heeft zich wel goed herpakt. Hij heeft de negentig minuten rustig volgemaakt, zonder overdreven agressief te zijn om iets recht te zetten. Op ervaring: goed gedaan.”