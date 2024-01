Verloren zoon onder De Roeck, boven water bij De Mil: "Uitleg heeft niets veranderd"

Tegen Club Brugge stond hij in de spits. Op bezoek bij KAA Gent was hij middenvelder. Mathias Fixelles lijkt helemaal terug bij Westerlo.

Na een sterk seizoen 2022-2023 begon Mathias Fixelles onder trainer Jonas De Roeck als basisspeler, maar toen verdween hij plots twee maanden in de tribune.

“ Op training toonde ik iedere week dat ik een basisplaats verdiende. Dan is het moeilijk om vast te stellen dat je geen kans krijgt. Hoewel de resultaten minder waren en het voetbal niet goed was. Een uitleg? Heb ik niet gekregen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Fixelles stapte zelf naar De Roeck om uitleg, maar meer dan dat het zijn keuze was kreeg hij niet. “Daar zat voor mij geen logica achter. Die uitleg heeft voor mij niets veranderd.”

Onder de nieuwe trainer Rik De Mil loopt het veel beter. Enkele gesprekken, waarin hij ten volle zijn hart kon luchten, zorgden voor de ommekeer. “Ik heb het gevoel dat ik verlost ben van die zorgen rond mijn hoofd en dat ik me weer voor 300 procent kan smijten.”

Fixelles is dan ook van plan om bij Westerlo te blijven, want hij heeft nog een contract van 2,5 jaar bij de club. Er is interesse van andere clubs, maar Fixelles wil niet terug naar de Challenger Pro League, ook al is het een topclub.