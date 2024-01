"Antwerp heeft fantastisch werk geleverd! Je kan alleen maar 'chapeau' zeggen"

Ivan Leko kijkt vanavond zijn ex-ploeg Antwerp in de ogen met Standard. De Kroaat was er maar een half jaar aan de slag, maar zag toen al het potentieel bij de club. En ze hebben dat waargemaakt.

Leko heeft alleen maar mooie woorden over voor The Great Old. "De ontwikkeling van deze club is fantastisch," zei hij. "Ze moeten trots zijn op alles wat ze hebben bereikt. In slechts enkele jaren van D1B naar Play-off 1 gaan, een eerste beker winnen, de titel vorig seizoen pakken en deelnemen aan de Champions League."

"Het is een zeer goed voorbeeld voor veel clubs die willen groeien. Ze hebben fantastisch werk geleverd en we kunnen alleen maar zeggen 'chapeau'."

Leko verliet Antwerp, maar liet geen team in moeilijkheden achter. Ze stonden toen vierde en onder Frank Vercauteren eindigden ze nog tweede, achter Club Brugge. "Het verlaten van Antwerp was een moeilijke beslissing, maar alles was duidelijk voor mij. Ik kreeg de kans om een van de grootste Aziatische teams te coachen met bekende spelers. Ook financieel gezien was het een kans, daar doe ik niet onnozel over."