Gent en Genk, de grote verliezers van de Afrika Cup

Dinsdagavond werd Marokko, de grote favoriet van de Afrika Cup 2024, uitgeschakeld. Een ramp voor de recente halvefinalisten van het Wereldkampioenschap in Qatar, maar goed nieuws voor onze Belgische clubs.

Na de fantastische prestaties van Marokko op het Wereldkampioenschap Voetbal 2022 en hun vierde plaats wereldwijd, keek iedereen uit naar Walid Regragui en zijn team tijdens de Afrika Cup 2024. Maar deze dinsdag werden ze verslagen door het team van Hugo Broos.

Inderdaad, Zuid-Afrika kwam als overwinnaar uit de bus met een score van 2-0, een wedstrijd die werd gekenmerkt door in totaal 17 minuten aan blessuretijd, een gemiste penalty door Hakimi en een late rode kaart voor Amrabat. Bilal El Khannouss en Tarik Tissoudali, op de bank, namen niet deel aan deze wedstrijd. En dit is iets wat zeker een zure nasmaak zal achterlaten bij Gent en Genk.

Minimale speeltijd, teleurstelling voor Genk en Gent

In totaal kwam Bilal El Khannouss slechts twee keer in actie in vier wedstrijden, goed voor 57 minuten speeltijd. Tissoudali betrad de Ivoriaanse velden slechts 17 minuten lang tijdens één invalbeurt.

Maar gedurende deze tijd verloren Gent en Genk terrein in de kou, sneeuw en vorst van België. De Buffalo's, die ook Gift Orban verloren, behaalden slechts 1 op 6 en werden uitgeschakeld in de Croky Cup. Aan de andere kant behaalde Genk ook slechts 2 op 6. Maar vooral in het spel lieten de twee mannen een groot gat achter in de organisatie, en zoals bekend, worden verloren punten zelden echt teruggehaald.

Tissoudali en El Khannouss keren terug... maar niet meteen

Hoewel Gent en Genk het zonder hen moeten doen in de wedstrijden van deze midweek (tegen STVV en OHL), zullen ze zeker blij zijn hen in de komende uren terug te krijgen voor de eindsprint. De posities zullen namelijk zeer kostbaar zijn in de top 6. En als we bedenken dat Genk een belangrijke schakel heeft verloren tijdens deze transferperiode, zullen de Limburgers dubbel blij zijn.