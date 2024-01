Ivan Leko verwacht vandaag of morgen nog deze versterking te zien aankomen bij Standard

Ivan Leko speelt vanavond tegen zijn ex-ploeg Antwerp, waar hij slechts een half jaar aan de slag was. De Kroaat is daar niet al te veel mee bezig, want hij heeft al genoeg werk met zijn eigen ploeg. Tegen de volgende match wil hij toch nog wat veranderingen zien.

Leko zag al Jonathan Panzo arriveren. De linksvoetige centrale verdediger moet zijn defensie meer stabiliteit geven. De 23-jarige Engelsman werd geleend met aankoopoptie, maar komt vanavond nog niet in actie omdat hij nog geen werkvergunning heeft. Daarnaast is er met Kelvin Yeboah (23) ook aanvallende versterking op komst. De Ghanese Italiaan wordt in principe gehuurd van zusterclub Genoa. “Voorin hebben we nog iets nodig”, aldus Leko. “Welk profiel? Een doelpuntenmaker (lacht) . We zijn er mee bezig. Ik hoop dat onze kern na de transferdeadline competitiever zal zijn." Van bij Genoa wil Standard ook nog de 19-jarige Duits-Ivoriaanse verdediger Faroukou Cissé weghalen, weet LDH. Het voormalige jeugdproduct van Borussia Dortmund is allereerst een versterking voor de beloftenploeg van de Rouches.





