Moet KRC Genk alsnog het vertrek van een sterkhouder vrezen? Joseph Paintsil praat nu zelf over interesse van LA Galaxy

KRC Genk kende al een drukke transferperiode. Daniel Munoz en Gerardo Arteaga vertrokken en hun vervangers werden ondertussen ook al gehaald. Zal het hierbij blijven?

Joseph Paintsil kreeg concrete interesse vanuit de MLS. Hij zou naar LA Galaxy kunnen vertrekken, maar tegenwoordig blijft het eerder stil hierrond. Nu reageerde de speler zelf op de verhalen.

"Iedereen heeft ondertussen de geruchten al gehoord", vertelde Paintsil. "Ik weet zelf niet goed wat er aan de hand is. Ik heb met de club gepraat. Wat er ook gebeurt, het gebeurt op een goede manier. Ik ben nu hier en ik focus op de ploeg."

De winger is nog wel gelukkig in Limburg. "Ik ben altijd gelukkig. Ik ben hier nu al bijna zes jaar. De meesten hebben de club al verlaten sinds 2018, buiten Bryan (Heynen n.v.d.r.) en ik. Het zou het dus heel emotioneel worden voor mij. Voorlopig kan ik er echter nog niets over zeggen, mijn focus gaat volledig naar de volgende wedstrijd. Wat er in de toekomst moet gebeuren, zal gebeuren", besluit Paintsil.

Een transfer naar de MLS is wel iets helemaal anders dan de droom die veel spelers hebben om in bijvoorbeeld de Premier League te spelen. Voor Paintsil maakt de competitie echter niet veel verschil. "Iedere plaats is goed. Het is voetbal. Het blijft hetzelfde spel dat we altijd spelen", vertelde hij aan Voetbalkrant.

"Iedereen wil in de Premier League of in de Spaanse competitie spelen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Als er iets op je pad komt, en het een goede club is, moet je dat accepteren en doorgaan", besluit de winger.