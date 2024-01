Puzzelen voor Mark Van Bommel, maar deze jonkies moeten Standard Luik over de knie leggen

Het is puzzeltijd voor Mark Van Bommel omwille van de vele afwezigen, maar hij rekent op zijn jonkies om de drie punten mee terug naar Antwerpen te brengen.

Puzzeltijd

Antwerp heeft heel wat afwezigen. Zo is Arthur Vermeeren vertrokken naar Atlético Madrid en Vincent Janssen moet verplicht in de tribune plaatsen. Dit omdat hij zijn vijfde gele kaart van het seizoen onder zijn neus geschoven kreeg tegen Eupen.

Het zijn echter niet de enige afwezigen. Zo is Alhassan Yusuf actief op de Africa Cup met Nigeria en zijn De Laet, Valencia, Coulibaly en Balikwisha geblesseerd.

Tegelijkertijd zijn Bataille, Wijndal en Ondrejka nog niet voor de volledige 100% fit. De kans is klein dat ze een volledige wedstrijd aankunnen.

Mark Van Bommel zal dus moeten rekenen op zijn jongeren om de drie punten mee naar Antwerpen te halen. Eén daarvan is George Ilenikhena.

“Hij scoorde erg makkelijk en werkte mooi af, bijvoorbeeld tegen Barcelona. Eigenlijk is het een compliment dat iedereen verwacht dat hij zomaar goals blíjft maken. Het valt gelijk op als dat even niet het geval is. Maar dat mogen we simpelweg niet eisen van hem, hij is nog piepjong”, verklaart Van Bommel tegenover Gazet van Antwerpen.

Na Milan Smits de afgelopen weken kwam er nog een andere jongere boven water bij Antwerp. Dit is Mahamadou Doumbia (19 jaar).

“We hebben kunnen kijken hoe hij het doet bij de U23 en zitten nu in de situatie dat we gebruik van hem kunnen maken. Hij is geen pure controleur op het middenveld, maar is iets offensiever ingesteld. We proberen hem wat wegwijs te maken, maar mogen niet verwachten dat hij het eerste elftal bij de hand neemt. Hetzelfde geldt voor George (Ilenikhena, red.)”, besloot van Bommel.