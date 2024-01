Rode Duivel kondigt afscheid aan: "Ik baal ervan als zo'n jong gastje me voorbij loopt"

We mogen ervan uitgaan dat het na dit seizoen gedaan is. Dries Mertens heeft in het VTM-programma 'Sergio over de grens' zich nog eens uitgelaten over zijn voetbaltoekomst. En de 36-jarige aanvaller heeft het blijkbaar wel gehad.

Mertens zit in zijn laatste contractjaar bij Galatasaray en is waarschijnlijk aan zijn laatste maanden als voetballer bezig. Tegen Sergio Herman vertelde hij dat het mooi is geweest. “Ik ben altijd een van de eersten op de club. Sinds ik ouder ben geworden, wil ik het voorbeeld geven", zei hij. "Op mijn leeftijd stop je normaal met voetbal. Je wordt trager, fysiek doet het meer pijn. Vroeger stapte ik het veld op en hoefde ik niet op te warmen. Nu moet mijn lichaam opstarten. Dat is wel moeilijk. Als zo’n jong gastje je dan voorbijloopt... Daar baal ik van. Dat is niet leuk, hoor.” Zijn toekomst ligt bij zijn gezin. “Het klinkt raar, maar ik heb best zin om te stoppen. Ik geniet nog elke dag van het voetbal en heb de mooiste job van de wereld, maar ik kijk er ook naar uit om meer vrijheid te hebben. Ik wil rust vinden en huisvader zijn.”