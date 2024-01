Vanhaezebrouck haalt uit over het feit dat KAA Gent zo moeizaam aan nieuwe spelers geraakt

Het zijn geen leuke dagen bij KAA Gent. De club geraakt met moeite aan nieuwe spelers.

KAA Gent zag heel wat spelers vertrekken, maar nieuwe aanwinsten komen er slechts met mondjesmaat bij. Iets wat eigenlijk al van in juni vorig jaar duidelijk was dat er veel ging moeten gebeuren.

“Er had een hoop opgelost kunnen zijn, hadden we beter voorbereid geweest. In Kortrijk kwamen ze elke keer spelers weg halen, maar dan stonden er altijd al vier klaar. Dat was daar nooit een probleem”, vertelt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Volgens Vanhaezebrouck ligt het probleem bij de scouting. Zonder zijn naam te noemen wijst hij in de richting van het vertrokken hoofd scouting Samuel Cardenas, die ondertussen door Marco Verheuge opgevolgd werd.

“Bij ons is dat anders en dat dragen we mee uit het verleden. We waren niet klaar, voor whatever. We zijn nu een nieuwe weg ingeslagen maar dat had ik voorspeld in de meeting met het nieuwe hoofd scouting: de tijd was te kort was.”