BAM: KV Mechelen haalt uit en kiest voor doelpunten van oude bekende in JPL

KV Mechelen heeft dan toch zijn gedroomde transfer beet. Islam Slimani is officieel een Kakker en zet zo de Transfer Deadline Day goed in voor de Mechelaars. We kennen de aanvaller nog van bij RSC Anderlecht.

KV Mechelen was op zoek naar een extra aanvaller door de blessure van Norman Bassette. Een paar dagen geleden kwam de naam Islam Slimani voor het eerst op de proppen bij De Kakkers. En Besnik Hasi keek uit naar de komst van de aanvaller. “Indien we Slimani kunnen vastleggen, krijgen we er iemand bij die weet wat het is om oorlog te maken voorin. Verder heeft hij een neus voor goals en kan hij een bal bijhouden. Dat zijn kwaliteiten die we de laatste tijd misten", klonk het op zijn persconferentie deze midweek. 𝗘𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗞𝗮𝗸𝗸𝗲𝗿 𝗶𝘀 𝗴𝗲𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲𝗲𝗿𝗱! 👀



Welkom in de Malinwa familie, Islam Slimani! 💛❤️ #trotsoponzekleuren pic.twitter.com/iIZuuoeaov — KV Mechelen (@kvmechelen) February 1, 2024 De ervaren aanvaller heeft volgens sommigen zijn leeftijd tegen, maar brengt natuurlijk heel wat ervaring mee. Bij RSC Anderlecht was hij een publiekslieveling, nu moet hij dat onder Besnik Hasi ook gaan worden bij Mechelen. Malinwa wil de komende speeldagen zichzelf zo snel mogelijk naar de definitieve veiligheid spelen en rekent daartoe op de meteen inzetbare Slimani. De voormalige speler van paars-wit komt over van het Braziliaanse Coritiba. Daar had hij nog een contract lopen tot eind 2024.